كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديوهات ترويجية جديدة من Sony تسلط الضوء على أداء كاميرا الهاتف Xperia 1

بدأت شركة Sony رسميًا عملية بيع هاتفها الرائد الجديد Xperia 1. ويضم الهاتف شاشة OLED طويلة بدقة 4K، وثلاث كاميرات في الخلف.

وفي حدث الإعلان الرسمي عن هذا الهاتف، كانت شركة Sony واثقة من قدرات الكاميرا الخلفية الثلاثية لهذا الهاتف، وبالتالي فليس من المفاجئ أن نرى الآن الشركة اليابانية تقوم بإطلاق مجموعة من الإعلانات الترويجية التي تسلط فيها الضوء على جميع الخيارات المتقدمة الموجودة في كاميرا الهاتف Xperia 1.

Cinema Pro عبارة عن مجموعة من الميزات التي تهدف إلى مساعدة الفيديوهات على أن تبدو طبيعية أكثر مع ألوان سينمائية. ستعمل الإعدادات المسبقة للألوان جنبًا إلى جنب مع المعدل الإفتراضي للإطارات وسرعات الغالق المتفاوتة والظلال المحفوظة، مما يؤدي إلى الحصول على نتيجة نهائية مميزة. وسيحصل عشاق الفيديوهات السينمائية كذلك على خيار اختيار أي من الكاميرات الثلاثة للتصوير، بحسب موقع إلكتروني.

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إحدى الميزات البارزة الأخرى في الهاتف Xperia 1 هي Optical Steady Shot التي تستخدم نظام OIS/EIS الهجين لإلتقاط مقاطع الفيديو الخالية من الإهتزازات. تقدم الشركات المصنعة الأخرى للهواتف الذكية ميزات تثبيت مماثلة أثناء تسجيل الفيديوهات، ولكن شركة Sony تدعي أن تقنية التثبيت المستخدمة في الهاتف Xperia 1 أقرب إلى تقنية التثبيت المستخدمة في الكاميرات السينمائية.