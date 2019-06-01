سامسونج تنجح في بيع 2 مليون وحدة من سلسلة هواتف Galaxy M Series في الهند

فاطمة أيت طالب - دبي - في أواخر شهر مايو الماضي، أعلنت شركة سامسونج بإفتخار أنها نجحت في بيع 5 ملايين وحدة من سلسلة هواتف Galaxy A Series 2019 في الهند خلال 70 يومًا فقط من توفرها، واليوم حان الوقت بالنسبة للشركة الكورية الجنوبية للترويج لإنجاز آخر يتعلق هذه المرة بسلسلة هواتف Galaxy M Series والتي تتضمن ثلاثة هواتف حتى الآن، وهي Galaxy M10 و Galaxy M20 و Galaxy M30 مع العلم بأن هذه الهواتف تباع حصريًا في الهند.

وعلى ما يبدو، فهذه الهواتف الذكية الثلاثة تباع على نحو جيد. ووفقا لشركة سامسونج، فقد أكدت لنا اليوم أنها تمكنت من بيع أكثر من 2 مليون وحدة من سلسلة هواتف Galaxy M Series في الهند. وبالتالي، هذا يعني أن سلسلة هواتف Galaxy M Series هذه ستساعد الشركة الكورية الجنوبية من دون أدنى شك على مضاعفة حصتها السوقية في الهند عندما يتعلق الأمر بالهواتف التي يتم بيعها عبر الإنترنت هذا العام. وبخصوص هذا الموضوع، صرح نائب رئيس شركة سامسونج في الهند، السيد Asim Waesi بالقول : ” نحتفظ بـ 25% من إجمالي مبيعات الهواتف الذكية التي تتم عبر الإنترنت “.

عندما قامت شركة سامسونج بتصميم سلسلة هواتف Galaxy M Series الجديدة، أخذت الشركة الجيل الصاعد والشباب بعين الإعتبار. وفي حالة إذا كنت لا تعلم ذلك، فسوف تقوم شركة سامسونج كذلك في المستقبل القريب بالإعلان عن الهاتف Galaxy M40 ليصبح بذلك العضو الرابع في سلسلة Galaxy M Series على أمل أن يساعد في تعزيز المبيعات.