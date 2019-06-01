MacBook Pro يتعرض للإنفجار والإحتراق في ظل ” الإستخدام العادي “

فاطمة أيت طالب - دبي - عادة ما نسمع تقارير عن إنفجار الهواتف الذكية، وعدد أقل عن الحواسيب المحمولة. لسوء الحظ، فهناك المرة الأولى لكل شيء لأنه وفقا للتقارير، فيبدو أن MacBook Pro واحد على الأقل إشتعلت فيه النيران وإنفجر. هذا وفقا لما قاله دي جي يطلق على نفسه إسم White Panda الذي روى التفاصيل في منشور على الشبكة الإجتماعية Reddit.

ووفقا لـ White Panda، فقد صرح بالقول : ” بعد ظهر أمس إنفجر MacBook Pro أثناء الإستخدام العادي. كان على ركبتي، وبدأ فجأة في إخراج الدخان من كلا الجانبين. وسرعان ما وضعته على الأرض حيث تفرقع وزاد الدخان قبل أن تشتعل فيه النيران. ملأ الدخان والروائح السامة منزلي مما أدى إلى تشغيل أجهزة إنذار ثاني أكسيد الكربون “.

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من غير الواضح هو السبب الذي أدى إلى إحتراق MacBook Pro هذا، ولكن تواصل White Panda منذ ذلك الحين مع شركة آبل التي لم تفعل أي شيء منذ ذلك الحين. أخبره مندوب الخدمة أنه سيحتاج أولا إلى الإنتظار لمدة 24 ساعة أثناء حفظ الحاسوب المحمول في مكان آمن. في وقت لاحق عندما طلب متابعة القضية، قيل له أنه تم رفع تقرير حول المشكلة للمسؤولين عن مثل هذه المواقف في الشركة وأنه سيسمع شيئًا من شركة آبل في الأيام الخمسة المقبلة.

هذا أمر نادر الحدوث وقد تكون هناك مشاكل يمكن أن تكون هي السبب وراء حدوث هذا، بدءًا من الإستخدام غير السليم وصولاً إلى إستخدام أجهزة الشحن غير الأصلية مع العلم بأن هناك أيضًا إحتمال أن تكون البطارية غير سليمة. وكما أوضح White Panda، فمن الممكن أن تكون الأمور أسوأ، مثل ما كان سيحدث لو حدث هذا على متن طائرة؟ على أي حال، سنواصل إبقاء العين على هذه القضية للحصول على المزيد من التفاصيل، ولكن نأمل أن تتخذ شركة آبل الخطوات اللازمة لتصحيح هذا الوضع.