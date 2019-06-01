بشرى سارة لمالكي هواوي

مصراوي بعد ١٠ أيام فقط من اندلاع أكبر أزمة تهدد أسواق الهواتف الذكية في العالم، زفت مواقع تقنية عالمية، بشرى سارة لمالكي هواتف العملاق الصيني هواوي. كانت شركة جوجل الأمريكية أعلنت تعليق ترخيص نظام التشغيل أندرويد لهواتف هواوي استجابة لقرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأثار القرار ضجة وقلقا حول مصير هواتف هواوي التي تحتل المرتبة الثانية عالمياً. ونشر موقع جي إس إم آرينا المتخصص، خبر البشرى السارة، اليوم الجمعة، بتأكيده أن جوجل أعادت اسم هاتف هواوي Mate 20 Pro إلى قائمة الهواتف الذكية التي سوف يصل إليها تحديث نظام...

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