شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يمول حقل ضخم للطاقة الشمسية فى تكساس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مولت شركة فيس بوك حقل ضخم للخلايا الشمسية فى مقاطعة أندروز بولاية تكساس الأمريكية، وذلك ضمن خطة الشركة للاعتماد على الطاقة النظيفة بشكل كامل لتشغيلها وذلك بحلول نهاية العام المقبل 2020، وقد تعاون فيس بوك مع شركة الطاقة المتجددة Longroad Energy التى بدأت بالفعل فى بناء الحقل الشمسى، والذى يحمل حاليا اسم مشروع Prospero Solar.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، فمن المنتظر أن يتم افتتاح حقل الطاقة الشمسية خلال العام المقبل، فيما تبلغ مساحة الحقل حوالى 46كم مربع، وسيكون بقدرة انتاج كهربائية تصل إلى 379 ميجا واط أى ما يعادل تغذية استهلاك 300,000 منزل من الكهرباء، مما يجعله واحد من أكبر حقول الطاقة المولدة من خلال الطاقة الشمسية فى الولايات المتحدة.

Advertisements

وتعد هذه هى المرة الأولى التى يستثمر فيها فيس بوك مباشرةً فى مشروع للطاقة المتجددة، لكن ليس واضحًا تمامًا كم من حزمة التمويل البالغة 416 مليون دولارالتى غطتها فيس بوك، لكنها قالت إنها تسهم بجزء "كبير" من إجمالى التكاليف.

جدير بالذكر أنها ليست المرة الأولى التى يستثمر فيها فيس بوك فى إنتاج الطاقة النظيفة، إذ أن 75% من أصول الشركة تعمل بالطاقة المتجددة، إضافة إلى وجود العديد من الشركات الأمريكية التي تعمل باستخدام الطاقة النظيفة، كما إن جوجل وأبل يخططان للانتقال الكامل للعمل على الطاقة النظيفة خلال الفترة المقبلة.