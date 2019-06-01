شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تستعد للرد على قرار الحظر الأمريكى بخطوات مشابهة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منذ فرض الحظر الأمريكى على الشركات الصينية خاصة هواوى، لم تقدم الصين على أى خطوة للرد على الحكومة الأمريكية، إلا أنه اليوم، وفقاً لأحدث تقرير، فإن الحكومة الصينية تستعد لإعداد قائمة للجهات الأجنبية "غير الموثوقة" التى تعمل على أرضها، وتشمل شركات ومؤسسات وأفراد أيضاً، والذين تسعى لإخضاعهم لعقوبات وقطع الإمدادات عنهم لأسباب تتعلق بالإضرار بالشركات الصينية، فضلاً عن عدم الالتزام بنصوص العقود المتفق عليها وانتهاك قوانين السوق الصينى.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، رغم أن الحكومة الصينية لم تكشف عن أى شركة أو مؤسسة قد تتضمنها القائمة وتخضع للعقوبات حتى الآن، لكن من المتوقع صدور قائمة حظر محدودة، إذا ما قررت الصين تفعيل خطوتها بشكل رسمى، إذ لا يمكن تجاهل مدى ارتباط السوق الصينية بالأمريكية، وأى قرارات ستتضمن قطع وعقوبات واسعة ستعنى خسارات فادحة للصين والولايات المتحدة.

وهو ما يعنى أن أى خطوة لإدراج أى شركة أمريكية على قائمتها وقطع التعامل معها ووقف سلسلة الإمداد عنها سيكون مدروسا بشكل جيد، إضافة إلى أنه يستهدف جزيئات حساسة من شأنها أن تسبب ضررا كبير على غرار ضربة هواوى الذى وجهتها الولايات المتحدة للصين، ليتم استخدامها كورقة ضغط على الطرف الأمريكى.