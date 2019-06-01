تكنولوجيا: Moto Z4 أول إصدار من سلسلة Z من موتورولا ينطلق بسعر 499 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة موتورولا رسمياً عن أول إصدار من سلسلة هواتف Z المتوسطة Moto Z4، الذي يأتي بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل مع سعر 499 دولار.

كشفت شركة موتورولا رسمياً عن هاتف Moto Z4 الذي يأتي بين الإصدارات المتوسطة هذا العام مع ميزة دعم إكسسوارات Moto Mods.

ويتميز هاتف Moto Z4 بشاشة OLED بحجم 6.4 إنش، كما يأتي بجودة عرض FHD بلس، ويتميز بأبعاد 19:9 مع نتوء القطرة في الشاشة، الذي يضم مستشعر للكاميرة الأمامية بدقة 25 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.0، كما تضم الشاشة تقنية إستشعار البصمة مدمجة، وتأتي الشاشة بطبقة حماية من Gorilla Glass 3.

ويضم هاتف موتورولا مستشعر رئيسي 48 ميجا بيكسل في الجهة الخلفية مع فتحة عدسات f/1.7، كما يدعم تقنية حساسية الضوء OIS، وألوان Quad Bayer لدعم إنتاج صور بدقة 12 ميجا بيكسل بكفاءة، أيضاً يدعم المستشعر نمط التصوير الليلي Night Mode، إلى جانب تقنية الذكاء الإصطناعي.

كما ينطلق هاتف Moto Z4 برقاقة معالج Snapdragon 675 مع ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، ويضم بطارية بقدرة 3600 mAh مع شاحن TurboPower بقدرة 15W.

Advertisements

ومن المقرر أن ينطلق هاتف Moto Z4 بنظام تشغيل Android 9 Pie، كما يأتي ببعض التحسينات منها نمط Moto Actions الذي يدعم المستخدم في تنشيط تطبيق الكاميرة بآداء سريع في وضع الغلق للشاشة.

وتقدم موتورولا مجموعة من وحدات Moto Mods يأتي من بينها وحدة Moto Mod تدعم تقنية شبكات الجيل الخامس بسعر 200 دولار، إلى جانب وحدة لمدخل سماعات 3.5مم، أو وحدة P2i بطبقة حماية لمقاومة رزاز الماء.

يذكر أن هاتف Moto Z4 ينطلق بألوان الأبيض والرمادي بسعر 499 دولار، على أن ينطلق للبيع في 6 من يونيو في كلاً من Best Buy و B&H وأيضاً أمازون.

المصدر

اعلان

