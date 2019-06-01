آبل قد تعلن عن خططها لإحالة برنامج iTunes إلى التقاعد في مؤتمرها السنوي للمطورين WWDC 2019

فاطمة أيت طالب - دبي - أصبح برنامج iTunes مرادفًا لشركة آبل. تم إستخدام التطبيق للقيام بجميع الأشياء، مثل شراء الأغاني ومقاطع الفيديو والكتب والمزامنة مع أجهزة iOS وغيرها من الأمور الأخرى. بمرور الوقت، أصبح التطبيق منتفخًا جدًا إذا جاز التعبير بسبب كل هذه الميزات الإضافية، ولهذا السبب لم يكن مفاجئًا أن نعلم بأن شركة آبل تخطط لإيقافه إلى الأبد.

هذا وفقا لتقرير صدر من وكالة الأنباء Bloomberg والذي يقول بأن شركة آبل ستقوم على الأرجح في مؤتمرها السنوي للمطورين WWDC 2019 المقرر عقده في الأسبوع المقبل بالإعلان عن خططها لإحالة برنامج iTunes إلى التقاعد. وتجدر الإشارة إلى أن هذه ليست هي المرة الأولى التي نسمع فيها عن ذلك، فقد تردد في العديد من المناسبات في الأونة الأخيرة أن شركة آبل تعتزم تجزئة برنامج iTunes إلى تطبيقات متعددة ومنفصلة.

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أسباب ذلك كما قلنا هي أن برنامج iTunes أصبح منتفخًا ومثقلاً بالميزات والإضافات على مر السنين. وقد نتج عن ذلك توفير تجربة إستخدام سيئة للمستخدمين الذين يحبون البساطة أثناء الإستماع إلى الموسيقى أو مشاهدة الأفلام والمسلسلات والبرامج التلفزيونية أو قراءة الكتب مع العلم بأن هناك بدائل أفضل بكثير.

ومع ذلك، فنحن نعتقد بأنه لا يزال هناك بعض المستخدمين الذين يؤيدون إستمرار iTunes لأنه يوفر كل شيء تحت سقف واحد. على أي حال، ينبغي أن تكون لدينا المزيد من التفاصيل حول ما تخطط له شركة آبل في الأسبوع المقبل خلال مؤتمرها السنوي للمطورين WWDC 2019، لذلك يرجى العودة إلينا آنذاك للحصول على التفاصيل الكاملة.