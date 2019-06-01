الإعلان رسميًا عن لعبة Call of Duty: Modern Warfare

فاطمة أيت طالب - دبي - منذ حوالي أسبوع، ظهرت شائعات مفادها أن لعبة Call Of Duty الجديدة القادمة ستحمل إسم Modern Warfare. كانت الشائعات تشير إلى أن هذا من شأنه أن يكون بمثابة تجديد للعبة Modern Warfare. الآن، إتضح أن تلك الشائعات كانت صحيحة لأنه تم الآن إزاحة الستار رسميًا عن لعبة Call of Duty: Modern Warfare.

ووفقا للوصف على اليوتيوب، فهو يقول : ” لم تكن الرهانات في أي وقت مضى أعلى من الآن حيث يلعب اللاعبون دور المقاتلين الفتاكين الأوائل في ملحمة سباق القلب التي ستؤثر على توازن القوى العالمية. لعبة Call of Duty: Modern Warfare تجعل المشجعين ينغمسون في رواية إستثنائية لا تصدق، وشجاعة لا مثيل لها وتسلط الضوء على الطبيعة المتغيرة للحرب الحديثة “.

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هذه النسخة من اللعبة تم تطويرها من قبل شركة Infinity Ward، وهي نفسها الشركة التي أشرفت على تطوير لعبة Modern Warfare الأصلية. ستدعم اللعبة اللعب التشاركي ( Crossplay ) والذي يشمل Xbox One و Playstation 4 والحواسيب الشخصية. لن يكون هناك أيضًا تصريح موسمي للعبة، وبالتالي فمن المتوقع أن تستمر شركة Infinity Ward في تقديم محتوى مجاني أكثر من أي وقت مضى.

تم التخطيط لإطلاق اللعبة حاليًا في اليوم 25 من شهر أكتوبر المقبل، لذلك إذا كنت من محبي لعبة Modern Warfare، فقد تكون لعبة Call Of Duty الجديدة تستحق إهتمامك. وفي غضون ذلك، يمكنك الإطلاع على فيديو للعبة أدناه.