تقرير جديد يقترح قدوم Galaxy Note 10 مع تغييرات جذرية على مستوى التصميم

فاطمة أيت طالب - دبي - لسنوات عديدة، لم تقم شركة سامسونج بإجراء تغييرات كبيرة على مستوى التصميم في هواتفها الذكية الرائدة. وبالتأكيد، يبدو كل طراز مختلفًا عن الجيل السابق، ولكن تلك الإختلافات لا تكون بالضرورة كبيرة أو واضحة. بدلاً من ذلك، إختارت شركة سامسونج إجراء تغييرات طفيفة على مستوى التصميم.
ومع ذلك، إذا كنت ترغب في رؤية شركة سامسونج تحاول تغيير الأمور، فقد تكون مهتمًا بمعرفة أن الهاتف Galaxy Note 10 القادم سيحصل على تغييرات جذرية على مستوى التصميم. هذا لأنه وفقا لتقرير جديد صدر مؤخرًا من موقع Android Police، فمن المتوقع أن يأتي الهاتف Galaxy Note 10 مع الكثير من التغييرات الخارجية.
يتضمن هذا الأمر أخيرًا إستغناء شركة سامسونج عن منفذ السماعات 3.5mm، فضلا عن إزالة جميع الأزرار الفعلية من الهاتف. هذا شيء سمعناه من قبل، ولكن من خلال جمع ذلك مع إزالة منفذ السماعات، فنحن نتوقع أن نرى تصميمًا خارجيًا أنيقًا للغاية.
أكدت المصادر لموقع Android Police أيضًا أنه سيتم إطلاق أكثر من إصدار من الهاتف Galaxy Note 10 هذا العام، وهذا ما يعطي المزيد من المصداقية للشائعات السابقة التي ذكرت بأن الهاتف اللوحي الرائد المقبل لشركة سامسونج سيكون متوفرًا بحجمين مختلفين على مستوى الشاشة، ولكن نأمل أن نحصل على المزيد من التفاصيل في الأشهر المقبلة.
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