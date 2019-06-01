النسخة الحمراء من الهاتف Galaxy S10 ستصل في وقت لاحق من هذا الشهر

فاطمة أيت طالب - دبي - النسخة الحمراء من الهاتف Galaxy S10 والتي رأيناها في الأسبوع الماضي ستصل في وقت لاحق من شهر يونيو الجاري، وأول بلد سيحصل عليها على الأرجح هي سويسرا.

تم إدراج النسخة الحمراء ( Cardinal Red ) من الهاتف Galaxy S10 على الموقع الرسمي لمتجر سويسري بسعر يبدأ من 899 فرانك سويسري، وهو ما يعادل 895 دولار أمريكي. وتكشف المعلومات المدرجة على الموقع كذلك أن النسخة الحمراء الجديدة من Galaxy S10 ستكون متوفرة مع 128GB فقط من الذاكرة الداخلية. وبغض النظر عن اللون الأحمر، فسوف تبقى بقية المواصفات التقنية على حالها من دون تغيير.

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الهاتف +Galaxy S10 سيحصل بدوره كذلك على اللون الأحمر، وقد أدرجته سامسونج سويسرا في موقعها الرسمي على الويب مع خيار إسترداد النقود. عمومًا، يجب أن نعرف المزيد عن مدى توفر هذا اللون الجديد في القريب العاجل.