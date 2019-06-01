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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تفتتح أول متجر لها فى 11 يوليو القادم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة مايكروسوفت عن افتتاح أول متجر لها فى المملكة المتحدة فى 11 يوليو المقبل، فيما أكد تقرير لموقع "مترو" أن المتجر سيحتوى على أجهزة Surface و Xbox و Gaming PC و HoloLens بالإضافة إلى منتجات من Windows و Office.
وأشاروا أن المتجر الرئيسى سيكون أكسفورد سيركس بالإضافة إلى 4 متاجر أخرى لم يتم الافصاح عنه.
وقال ديفيد بورتر من متجر Microsoft: "يعد المتجر الرائد في لندن منذ فترة طويلة جزءًا من رؤيتنا لوجود متجرنا الفعلى والرقمى".
وأضاف : "تمثل خطوة افتتاحنا لمتجر فى لندن هى واحدة من أهم خطوتنا للتعامل المباشر مع المستهلكين، وسيكون داخل المتجر مكتب لطلب الدعم الفنى والتدريب والإصلاح والمشورة من مستشارى ميكروسوفت".
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