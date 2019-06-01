شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة أمريكية تعتذر بسبب استغلالها لويكيبيديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتذرت شركة North faceلموقع ويكيبيديا بسبب ما بدر منها عقب نشر فيديو تتفاخر فيه بأن معدلات البحث عنها إزدادت بسبب إدراج الشركة صور لعارضى أزياء يعرضون جزءا من منتجاتها على موقع ويكيبيديا.

وأدانت مؤسسة وكيميديا المالكة لمنصة "ويكيبيديا" هذا التصرف، وقالت إن تلك الحملة قد استغلت موسوعة وكيبيديا بشكل غير أخلاقى، وأعقبه انتقادات واسعة على مواقع التواصل الأجتماعى مما اضطر الشركة إلى الاعتذار.

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وصاحب اعتذار الشركة تغريدة على تويتر قالت عبرها إنهم يؤمنون جيداُ بمهمة ويكيبيديا وتعتذر عن تسببها فى فعل يتعارض مع سياسات المؤسسة.

وكانت إحدى الشركات البرازيلية التابعة لوكالة إعلانات Leo Burnett Tailor Made هى من أدرجت تلك الصور على موقع وكيبيديا.

وأكدت مؤسسة وكيميديا أن ما فعلته الشركة هو تشويه للمتلكات العامة فاستخدام الموقع للترويج عن الشركة يختلف تماماً مع سياسات وكيبيديا والتى تسعى إلى توفير المعرفة للناس.