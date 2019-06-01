شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نظارة واقع معزز تتيح للمستخدمين عرض ستيريو ثلاثى الأبعاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة Rokid عن نظارة الواقع المعزز AR فى معرض CES، تحتوى على شاشتين مما يسمح بعرض ستيريو ثلاثى الأبعاد.

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كانت سماعة الرؤية للواقع المعزز بها شاشة واحدة فقط على عين واحدة، ولكن الجيل الجديد منها تحتوى على شاشتين حتى يسمح بعرض ستيريو ثلاثى الأبعاد، تحتاج سماعة الرؤية توصيلها بأى جهاز USB-C بدعم DisplayPort مثل أجهزة اللاب توب أو الهواتف الذكية وأجهزة الألعاب، وتعتبر مشكلة بالنسبة لبعض المستخدمين، ولكن من مميزات سماعة الرؤية أنها أخف قليلا، وأكدت الشركة فى تقرير خاص لها أنه يمكن توصيل سماعة الرؤية بأجهزة أقدم وأقل تطورا منها بكل سهولة.

وأشارت شركة Rokid انه يحاولوا بهذا التصميم الوصول إلى المستهلك ولا يقتصر استخدمها عن طريق الشركات فقط فيمكن أن توضع فى المتاحف والمدارس أو الأماكن الخاصة بالتسوق، حتى يسمح للجمهور الوصول إليها والاستمتاع بها.