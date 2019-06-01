شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Gmail تطرح ميزة "الوضع السرى" لمستخدمى G suite والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة جوجل عن طرح ميزة "الوضع السرى" لمستخدمى G suite افتراضياً ابتداءً من 25 يونيوعلى تطبيق جى ميل، وهذا لمساعدتهم لإرسال رسائل سرية تحمل تفاصيل حساسة خاصة بالعمل.

ويمكن للمستخدمين تعيين وقت لإنهاء صلاحية الرسالة مما يمنع أى شخص من الوصول إليها عند بلوغ هذا اليوم، بالإضافة إلى أنه فى حالة صلاحية الرسالة لن يكون مسموح للمستلم نسخها أو تنزيلها أو إعادة إرسالها إلى شخص اخر.

ويستطيع المستخدم إضافة أمان أكثر للرسالة عن طريق منع فتحها إلا إذا أدخل المستلم رمز التحقق المرسل لهاتفه.





تطبيق جى ميل

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وكان بإمكان أصحاب الحسابات الشخصية استخدام تلك الميزة وفقاً للتصميم المضاف فى عام 2018 والمعمول به حتى الآن حيث كان بإمكانهم إنشاء رسالة بريد إلكترونى جديدة ثم الضغط على رمز الإغلاق بجانب زر الإرسال الذى يتيح لهم ضبط المعلومات.

ومن المقرر أن يتوفر رمز الإغلاق فى نفس المكان فور إطلاق ميزة الوضع السرى، ومعرفة إذا كان مفعل أم لا عندما تحمل الرسالة علامة زرقاء وتحذير بجانب نافذة الإنشاء بحماية المحتوى.