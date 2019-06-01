شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاب يستخدم الذكاء الاصطناعى لفضح حسابات فنانى الأفلام الإباحية للجمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر أحد مستخدمى موقع التواصل الاجتماعى الشعبى فى الصين Weibo مشروع جديد له عن تطوير طريقة حسابية للذكاء الاصطناعى، يمكنها أن تطابق وجوه الممثلين الإباحيين مع ملفاتهم الشخصية على الوسائل الاجتماعية للتعرف عليها، وذلك دون موافقتهم.

وأكد هذا المطور الذى نقل موقع "ديلى ميل" عن حسابه الشخصى تفاصيل مشروعه، والذى أكد نجاحه فى التعرف على أكثر من 100 ألف سيدة شابة ووضعهم فى قاعدة بيانات قابلة للبحث.

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وأضاف على حسابه الشخصى قائلا: "استغرق المشروع حوالى نصف عام وتم إجراؤه باستخدام طريقة حسابية بالاستعانة بالذكاء الاصطناعى وبمجرد الدخول على المواقع الإباحية الشهيرة ثم مقارنة البيانات مع الصور على حسابات مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك وانستجرام وTiktok و Weibo، تمكنت من الوصول إلى حساباتهم الشخصية وجمعها فى قاعدة بيانات قابلة للبحث قريبا".

وأشار إلى أن مشروعه قام بتمشيط أكثر من 100 تيرا بايت من البيانات، وأثار هذا المشروع انتباه النقاد الذين يشيرون إلى أن وجود قاعدة بيانات عامة يمكن أن تتطابق مع فنانى الأداء أو حتى أولئك الذين يظهرون فى مقاطع الفيديو الإباحية على الإنترنت دون موافقتهم، يثير العديد من المخاوف الأخلاقية فى المجتمع.