IDC: آبل تتصدر سوق الأجهزة القابلة للارتداء

تواصل شركة آبل هيمنتها على سوق الأجهزة القابلة للارتداء، وذلك وفقًا لبيانات شركة أبحاث السوق آي دي سي IDC للربع الأول من عام 2019.

وحافظت آبل على حصتها السوقية الرائدة بفضل النمو في شحنات ساعتها الذكية آبل ووتش Apple Watch، وسماعاتها اللاسلكية AirPods، و Beats.

وتوضح IDC أن المنافسين الآسيويين، شاومي وهواوي وسامسونج، قد شهدوا زيادة حادة على أساس سنوي، مقارنةً بشركة آبل.

وتوضح البيانات أن الأجهزة القابلة للارتداء حول المعصم تمثل ما نسبته 63.2 في المئة من مجمل سوق الأجهزة القابلة للارتداء، في حين أن الأجهزة القابلة للوضع داخل الأذن لديها حصة أصغر بنسبة 34.6 في المئة.

لكن الأجهزة القابلة للوضع داخل الأذن أسرع نموًا على مدار السنة بنسبة تقارب 135.1 في المئة، بالمقارنة بنسبة 31.6 في المئة فقط للأجهزة القابلة للارتداء حول المعصم.

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وكان الارتفاع في أعداد الشحنات كبيرًا بالنسبة لشركة آبل، لكنه لم يكن كذلك من ناحية النسب المئوية، إذ وصلت الشحنات إلى 12.8 مليون في الربع الأول من عام 2019، بزيادة قدرها 49.5 في المئة عن رقم 8.6 مليون وحدة في العام السابق.

وعلى الرغم من ذلك، فقد تراجعت حصة آبل السوقية من 26.8 في المئة إلى 25.8 في المئة، أي ما يقرب من ضعف حصة أقرب منافسيها.

واحتلت شركتا شاومي وهواوي الصينيتان المرتبة الثانية والثالثة من حيث الشحنات للربع الأول من عام 2019، مع 6.6 ملايين و 5 ملايين وحدة على التوالي.

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ووفقًا لبيانات IDC، فقد حققت هواوي مكاسب بلغت 282.2 في المئة، وارتفعت أعداد شحناتها مقارنةً بالعام الماضي، مما مكنها من الوصول إلى المرتبة الثالثة، والتسبب في تراجع سامسونج إلى المرتبة الرابعة، بعد أن شحنت 4.3 ملايين وحدة في هذا الربع.

وارتفعت جميع الشركات الثلاث بشكل ملحوظ في عدد الشحنات على أساس سنوي، مما يعكس النمو الإجمالي للسوق، وذلك وفقًا لأرقام IDC للربع الأول من عام 2019.

واحتلت فيتبيت Fitbit المركز الخامس، بعد أن شحنت 2.9 مليون وحدة، في الربع الأول من عام 2019، بالمقارنة مع عدد 2.2 مليون وحدة قبل عام، لكن حصتها السوقية انخفضت من 6.8 في المئة إلى 5.9 في المئة.

وتشير IDC إلى تفوق شاومي على شركة آبل من حيث عدد شحنات الأجهزة القابلة للارتداء حول المعصم، 5.3 ملايين مقابل 4.6 ملايين، مع تقدم الشركة المصنعة لهواتف آيفون بشكل متواضع على هواوي التي شحنت 3.9 ملايين جهاز قابل للارتداء حول المعصم.

ويعني هذا أن الأجهزة القابلة للوضع داخل الأذن، مثل AirPods، قد حققت الجزء الأكبر من الطلب على الأجهزة القابلة للارتداء من شركة آبل، ويبدو أن الجيل الثاني من سماعات AirPods الصادر في شهر مارس قد يكون مسؤولاً عن الارتفاع الكبير في الشحنات خلال هذا الربع.

وتوضح IDC أن Mi Band كانت الجهاز القابل للارتداء الأكثر شعبية لدى شاومي، بحيث شحنت الشركة 5 ملايين وحدة Mi Band، في حين استفادت هواوي وسامسونج من توفير الأجهزة القابلة للارتداء، مع صفقات بيع الهواتف المحمولة الرائدة.

وأطلقت شركة سامسونج سماعة Galaxy Buds، وساعة Galaxy Watch Active في شهر فبراير، وقدمت سماعة الأذن اللاسلكية كهدية مجانية لعملاء Galaxy S10 الأوائل.