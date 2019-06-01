شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطلب من مطورى إضافات كروم تقليل الوصول لبيانات المستخدمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت شركة جوجل مطورى "إضافات" الخاصة بمتصفح "جوجل كروم" وخدمة "جوجل درايف"، بإعادة تدقيق خيارات الخصوصية حتى تطلب أدنى حد ممكن من بيانات المستخدمين، وذلك دون التأثير على كيفية عملها، وذلك ضمن ما يعرف بـ Project Strobe، وهو مشروع خاص بجوجل لتحسين حماية وأمان وخصوصية المستخدمين.

وبحسب ما نشرته جوجل على المدونة الرسمية لها، فقد كشفت الشركة أنها طالبت مطورى الإضافات بتعديلها حتى تطلب فقط ما تحتاجه من بيانات لكى تعمل، كذلك طالبت مطورى الإضافات التى تتعامل مع بيانات أدخلها المستخدمين، بنشر سياسات الخصوصية وطريقة تعاملها وتخزين تلك البيانات، وذلك من خلال صفحة الإضافة على "متجر كروم".

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وقد أعطت جوجل فرصة مقدارها 90 يوم للمطورين، لتعديل أوضاعهم وإضافاتهم تحت طائلة إلغاء تفعيلها ومنع المستخدمين من تنزيلها، فيما تعمل جوجل حاليا على وضع سياسة الخصوصية الجديدة الخاصة بمتصفح كروم قيد التنفيذ فى الخريف المقبل.