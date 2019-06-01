شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تزيد الحد الأقصى للتحميل من المتجر عبر باقة الإنترنت لـ 200 ميجابايت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى بعض الأحيان يحتاج مستخدمو أيفون لتحميل بعض التطبيقات أو تحديثها من متجر "آب ستور" التابع لشركة أبل من خلال "باقة الإنترنت" وليس عبر شبكة الواى فاى، إلا أن شركة أبل تضع حد أقصى على حجم تبادل البيانات لا يمكن تجاوزه، حيث كان فى السابق 150 ميجا بايت، إلا أن الشركة قامت برفعه مؤخرا لـ 200 ميجا بايت.

وبحسب موقع 9to5mac الأمريكى، فرغم أن 200 ميجا بايت قد يكون رقم صغير بشكل نسبى، لكنه فى نفس الوقت زيادة مطلوبة، خاصة مع زيادة أحجام التطبيقات وسرعة الاتصالات خاصة عبر الجيل الرابع، فقد كان فى بداية هذا الحد 10 ميجابايت ثم ضاعفته إلى 20 وبعدها 50 ثم 100 ومؤخراً 150 ميجابايت قبل أن تزيده الآن إلى 200 ميجابايت.

أيفون



Advertisements

لكن المشكلة الأكبر فى متجر تطبيقات آبل أنه لو كان حجم التنزيل يفوق الحد الأقصى، فليس هناك أى آلية لتجاوز ذلك والسماح بتنزيله عبر البيانات بالتالى لن تتمكن من التنزيل حتى تتصل عبر شبكة لاسلكية، مع ملاحظة أن هذا الحد الأقصى ينطبق على النسخة المضغوطة من التطبيقات، وبالتالى لو كان حجم تنزيله بعد فك الضغط أكبر قليلاً من الحد الأقصى مثل 240 ميجابايت، فإن سيتمكن من تنزيله عبر البيانات.