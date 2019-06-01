كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن “Meizu 16X”..هاتف صيني جديد بسعر معقول ومواصفات عالية

متابعة-سنيار: أصدرت شركة Meizu الصينية هاتفا جديدا أطلقت عليه Meizu 16Xs.

تستعد شركة Meizu للمنافسة في سوق الهواتف المتوسطة بإصدار جديد، حيث تقدم هاتف Meizu 16Xs بمجموعة جيدة من المميزات التي تشمل مستشعر للبصمة مدمج في الشاشة مع كاميرة خلفية بإعدادات ثلاثية.

يضم Meizu 16Xs كاميرة خلفية ثلاثية مع مستشعر للبصمة مدمج في الشاشة وسيتوفر للبيع في 10 من يونيو بسعر يبدأ من 245 دولار، كما كشفت الشركة أيضاً عن سماعة Meizu EP2C.