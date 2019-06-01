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كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن “Meizu 16X”..هاتف صيني جديد بسعر معقول ومواصفات عالية
متابعة-سنيار: أصدرت شركة Meizu الصينية هاتفا جديدا أطلقت عليه Meizu 16Xs.
تستعد شركة Meizu للمنافسة في سوق الهواتف المتوسطة بإصدار جديد، حيث تقدم هاتف Meizu 16Xs بمجموعة جيدة من المميزات التي تشمل مستشعر للبصمة مدمج في الشاشة مع كاميرة خلفية بإعدادات ثلاثية.
يضم Meizu 16Xs كاميرة خلفية ثلاثية مع مستشعر للبصمة مدمج في الشاشة وسيتوفر للبيع في 10 من يونيو بسعر يبدأ من 245 دولار، كما كشفت الشركة أيضاً عن سماعة Meizu EP2C.
ويأتي هاتف Meizu 16Xs بشاشة Super AMOLED مميزة بحجم 6.2 إنش، وجودة عرض 1080 في 2232 بيكسل، كما يضم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 675، مع ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 أو 128 جيجا بايت.
ويضم الهاتف مستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 48 ميجا بيكسل مميز بفتحة عدسات f/1.7، مع مستشعر 8 ميجا بيكسل مع عدسات بزوايا واسعة بفتحة f/2.2، بينما يأتي المستشعر الثالث بدقة 5 ميجا بيكسل لدعم عمق التصوير بتفاصيل أكثر مع نمط تصوير portrait.
من جانب أخر تأتي الكاميرا الأمامية في إطار الهاتف بمستشعر 16 ميجا بيكسل مميز بفتحة عدسات f/2.2، كما يضم الهاتف بطارية بقدرة 4000 mAh مع تقنية الشحن السريع وشاحن بقدرة 18W، كما يضم الهاتف واجهة Flyme OS 7 مع نظام تشغيل Android 9.0 Pie.
يتم إطلاق Meizu 16Xs في 10 يونيو بأربعة ألوان: الأزرق والبرتقالي والأسود والأبيض، وسيكون متوفرا مبدئيًاا في الصين ا، وستصل إلى بعض دول الاتحاد الأوروبي والهند في يوليو.
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