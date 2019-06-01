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كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “Layover” بطانية سفر من “Gravel”
متابعة-سنيار: عادت الشركة الناشئة “Gravel” إلى كيك ستارتر في مشروع ثالث، عبارة عن بطانية لمحبي السفر و المغامرات.
ابتكر الفريق في Gravel غطاء سفر خفيف ومدفئ مزود بعزل ممتاز وحقيبة للقدم معزولة وجيب الكنغر وتصميم يسمح بحملها في كيس صغير.
وقال مطورو البطارية: “Layover ستغير الطريقة التي تنظر بها إلى بطانيات السفر إلى الأبد، فقد قمنا بدمج الكثير من الميزات الأنيقة لتوفر لك الراحة أثناء التنقل. ”
بطانية السفر Layover متوفرة للدعم عبر Kickstarter مع تعهدات من 84 دولارا أو ما يقرب من 67 جنيها إسترلينيا، ومن المتوقع أن يبدأ التسليم في جميع أنحاء العالم في نوفمبر 2019.
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