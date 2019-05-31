الحرارة تتجاوز 40 في هذه المحافظات.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت

كتب: ضياء السقا

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود السبت، طقسا لطيفا على السواحل الشمالية حار على الوجه البحرى والقاهرة، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا، لطيف ليلا.

وقالت الأرصاد في بيان لها: "تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الاحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك".

بالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

3 نصائح عامة من الأرصاد:

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1- نصحت الأرصاد المواطنين المتوجهين خلال هذه الفترة إلى السواحل الشمالية ومدن القناة ومحافظات الوجه البحري فى الصباح توخى الحذر أثناء القيادة لانخفاض مستوى الرؤية على الطرق.

2- عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة بدون ارتداء واقى وغطاء للرأس.

3- زيادة معدلات شرب الماء طوال ساعات الليل للحد من الشعور بالحر أثناء الصيام.

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والكبرى المتوقعة السبت:

الصغرى العظمى

القاهرة 22 37

شبين الكوم 21 36

طنطا 21 35

دمنهور 21 32

الإسكندرية 22 30

بلطيم 21 30

مطروح 20 27

السلوم 19 29

سيوة 23 37

بورسعيد 22 29

دمياط 22 29

الزقازيق 18 37

الاسماعيلية 19 37

السويس 20 36

العريش 18 31

رفح 18 31

رأس سدر 22 36

نخل 16 37

نويبع 28 38

طابا 22 35

كاترين 20 34

الطور 25 32

شرم الشيخ 31 40

الغردقة 29 39

مرسى علم 29 38

الفيوم 23 38

بني سويف 23 38

المنيا 24 39

أسيوط 25 41

سوهاج 26 42

قنا 27 43

الأقصر 27 44

أسوان 31 45

أبوسمبل 30 42

الوادى الجديد 28 44

شلاتين 27 37

ابو رماد 25 36

حلايب 28 34

رأس حدربة 26 34