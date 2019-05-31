شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تنزانيا أحدث دولة إفريقية تحظر الأكياس البلاستيكية.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى محاولة لمواجهة التلوث البلاستيكى الذى يضر بالحياة البحرية بشكل خاص وبالبيئة بشكل عام، أخذت تنزانيا خطوة مهمة من خلال تنفيذ حظر الأكياس البلاستيكية، حيث تقود إفريقيا جهودًا لوقف تدفق البلاستيك بشكل ضار إلى أعماق المحيط.

ووفقا لما ذكره موقع "phys" العلمى، تحظر تنزانيا استيراد وإنتاج وبيع واستخدام الأكياس البلاستيكية، لتصبح الدولة الإفريقية الرابعة والثلاثين التى تنفذ مثل هذه القيود، وفقًا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP).

ونص القرار على أنه بمجرد أن تصل البلاد ليوم 1 يونيو، فإن الحكومة لن تتسامح مع أي شخص سيتم القبض عليه ااستخدام أكياس البلاستيك.



البلاستيك

وأصدرت تنزانيا، التي تعتبر الحياة البرية فيها مكانا سياحياً شهيراً، إخطاراً للمسافرين بأنه سيتعين عليهم تسليم الأكياس البلاستيكية التي بحوزتهم قبل دخول البلاد.

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وقال البيان "تتوقع الحكومة أنه تقديرا لضرورة حماية البيئة والحفاظ على نظافة بلادنا وجمالها، سيتقبل زوارنا إزعاجات بسيطة ناتجة عن حظر الأكياس البلاستيكية".

وفى حالة ضبط أى شخص يصنع أو يستورد الأكياس البلاستيكية والأغلفة البلاستيكية أن يحصل على غرامة قدرها مليار شلن تنزاني (430 ألف دولار) أو يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى عامين، قد تؤدي الحيازة والاستخدام إلى دفع غرامة قدرها 87 دولارًا أو السجن لمدة سبعة أيام أو كلاهما.



البلاستيك

وجدير بالذكر أنه على الصعيد العالمي، هناك 127 دولة لديها نوع من التشريعات الخاصة بالأكياس البلاستيكية، منها 91 تشمل فرض حظر أو قيود على التصنيع والاستيراد وتوزيع البيع بالتجزئة، وفقًا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وتضم إفريقيا 34 دولة، تليها أوروبا بـ 29 دولة.