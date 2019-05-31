علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: حصاد التكنولوجيا..الإجهاد يدفع لإدمان فيس بوك وعلماء يعثرون على 1800 نجم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم العديد من الأحداث والفعاليات في عالم التكنولوجيا، بداية من تمرير ولاية أمريكية قانونا يجبر شركات الإنترنت على طلب إذن قبل بيع البيانات، وصولا لاكتشاف تحرش رئيس أمن مارك زوكربيرج بالموظفين، وفيما يلى نرصد أبرز حصاد التكنولوجيا كما يلى:

 

 

صور.. تعرف على حفرة جوزيف التى تكونت منذ أكثر من 3 مليارات عام على المريخ

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ولاية أمريكية تمرر قانونا يجبر شركات الإنترنت على طلب إذن قبل بيع البيانات

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الإجهاد قد يدفع إلى إدمان استخدام "فيس بوك"

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47 شركة تدين طلب الاستخبارات البريطانية للتجسس على الرسائل المشفرة

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فيس بوك يتقدم ببراءة اختراع لـ"درون" مصنعة من الطائرات الورقية

 

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بريطانية تتهم فيس بوك بالتجسس لظهور إعلانات منتجات تحدثت عنها مع صديقتها

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شبكات الجيل الخامس 5G تصل لـ 6 مدن بالمملكة المتحدة.. والبقية تأتى

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Huawei تطلب من موظفيها التوقف عن عقد اجتماعات مع الأمريكيين

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أبل تفوز ببراءة اختراع لشاشة قابلة للطى

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علماء يعثرون على 1800 نجم فى مراحل تطورها الأخيرة.. اعرف التفاصيل

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رئيس الأمن الشخصى لـ “مارك زوكربيرج" متحرش.. اعرف الحكاية

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