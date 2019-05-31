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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حصاد التكنولوجيا..الإجهاد يدفع لإدمان فيس بوك وعلماء يعثرون على 1800 نجم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم العديد من الأحداث والفعاليات في عالم التكنولوجيا، بداية من تمرير ولاية أمريكية قانونا يجبر شركات الإنترنت على طلب إذن قبل بيع البيانات، وصولا لاكتشاف تحرش رئيس أمن مارك زوكربيرج بالموظفين، وفيما يلى نرصد أبرز حصاد التكنولوجيا كما يلى:
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ولاية أمريكية تمرر قانونا يجبر شركات الإنترنت على طلب إذن قبل بيع البيانات
الإجهاد قد يدفع إلى إدمان استخدام "فيس بوك"
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