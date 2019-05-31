شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: موقع هندى: أوبر تخسر 1.4 مليار دولار بسبب رواتب السائقين وخدمات توصيل الطعام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة أوبر خلال تقريرها الربع سنوى أنها خسرت ما يقارب من 1 مليار دولار فى الربع الأول من هذا العام، وذلك نتيجة لارتفاع رواتب السائقين وتكاليف خدمة توصيل الطعام والشحن مما يزيد العائدات بنسبة 20% فقط .

وبحسب موقع TOI الهندى، فقد أرتفعت رواتب السائقين إلى 291 مليون دولار، بينما زادت الإيرادات بنسبة 89% فقط مما أثرسلبياً على الشركة، وقد تطابقت توقعات الشركة بشأن الأرباح هذا العام بحوالى 3.1 مليار دولار فيما خسرت الشركة 1 مليار.

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واستطاع "دارا خسروشاهى" المدير التفيذى للشركة أن يتسبب فى ارتفاع أسهم الشركة بنسبة 2.5% بعد مكالمات أجراها مع الرؤساء التنفيذيين أشار فيها بأنه سيقوم بالعديد من التغيرات فى الشركة من ضمنها تقليل الترقيات للمستهلكين فى الربع الثانى من العام مع وصفه عام 2019 بعام الاستثمار.

وبلغت الخسائر 1.01بين مليار دولار و2.26 مليار دولار للسهم الواحد فى الربع الأول من العام مقارنة بدخل يتراوح بين 3.75 مليار دولار و مليار دولار 1.84 للسهم الواحد