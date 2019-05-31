شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الولايات المتحدة تحذر الدول من التعاون مع هواوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية الحرب اتخاذ اجراء ضد أى دولة تستعين بالصين فى إنشاء البنية التحتية للاتصالات لديها، مهددة أى دولة تتعامل مع الصين فى هذا الشأن بالعزل عن البيانات المخابراتية الحساسة.

ووفقا لما نشره موقع TOI الهندى، فجاء هذا القرار من وزير الخارجية "مايك بومبيو" بعد اجتماعه مع نظيره الألمانى الذى وقف فى صف بريطانيا وفرنسا من أجل وقف حظر هواوى.

وصرح بومبيو فى جولته الأوروبية منذ 5 أيام أنه لن يسمح أن تمر بيانات المواطنين وأعضاء الأمن الوطنى عبر شبكات لا يثق بها في إشارة إلى هواوى.

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وحث بومبيو المملكة المتحدة على عدم دعم هواوى لبناء شبكاتها للجيل الخامس لأن هذا من شأنه أن يكون وسيلة للتجسس الصينى.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جينغ شوانغ رداً على التصريحات التى أدلى بها نائب الرئيس الأمريكى مايك بنس فى كندا بشأن شركة هواوى أن الولايات المتحدة لم تثبت حتى الأن أن أجهزة هواوى تشكل خطراً أمنياً.

وأكمل جينج شوانغ أنه يأمل أن تتوقف الولايات المتحدة عن هذه الأعمال التى لا تتناسب تماماً مع وضعها ومكانتها كدولة كبيرة.