دعم خوذات الواقع المختلط Windows Mixed Reality قادم قريبًا لمتجر HTC Viveport

فاطمة أيت طالب - دبي - تواصل شركة HTC توسيع الدعم لمتجر HTC Viveport. وأكدت الشركة الآن أن جميع خوذات الواقع المختلط Windows Mixed Reality ستكون قادرة على الوصول إلى متجر HTC Viveport إبتداء من الشهر المقبل. ليس ذلك فحسب، بل يمكنها أيضًا الوصول إلى الخدمة المدفوعة HTC Viveport Infinity. سيوفر ذلك زيادة في المحتوى المتاح لمنصة الواقع المختلط التابعة لشركة مايكروسوفت.

هناك حوالي 600 تطبيق ولعبة مدرجة في خدمة HTC Viveport Infinity وستكون 200 منها فقط هي القادرة على العمل في خوذات Windows Mixed Reality. ومع ذلك، هذه الخطوة ستؤدي إلى زيادة عدد مستخدمي هذه المنصة.

سيتمكن المشتركون أيضًا في الخدمة من الحصول على محتوى مميز على خدمة HTC Viveport Video. كما تشجع شركة HTC مطوري Viveport على إضافة الدعم لخوذات Windows Mixed Reality إلى إبداعاتهم إذا كانوا يرغبون في تلبية إحتياجات جمهور أكبر. وبالتالي، هذا يجعل متجر HTC Viveport متوفرًا لجميع منصات الواقع الإفتراضي البارزة.

Advertisements

هذا المتجر يدعم بالفعل خوذات Valve Index و Oculus Rift. هذا يعني أنه يمكن لشركة HTC تحقيق إيرادات إضافية من الإشتراكات والمشتريات التي تتم في متجر HTC Viveport حتى من العملاء الذين لا يملكون خوذات الواقع الإفتراضي التابعة للشركة. إنها إستراتيجية جيدة من الشركة التايوانية.