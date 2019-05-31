مايكروسوفت تؤكد قدوم خدمة Xbox Game Pass إلى الحواسيب الشخصية PC

فاطمة أيت طالب - دبي - توفر خدمة Xbox Game Pass من شركة مايكروسوفت للمشتركين إمكانية الوصول إلى مكتبة تضم أكثر من 100 لعبة على أجهزة Xbox. يمكن للاعبين تشغيل هذه الألعاب وقتما يشاؤون ذلك طالما أنهم مشتركون في الخدمة. وقد تم مطالبة شركة مايكروسوفت بجلب هذه الخدمة إلى الحواسيب الشخصية PC، ويبدو أن الشركة قررت الإستجابة لهذه الطلبات لأنها أكدت اليوم أنها ستقوم بجلب Xbox Game Pass للحواسيب الشخصية.

سيتم إعتماد نفس المفهوم على الحواسيب الشخصية أيضًا. سيتمكن المشتركون من الوصول إلى ” مكتبة منظمة ” تضم أكثر من 100 لعبة للحواسيب الشخصية من العديد من مطوري الطرف الأول والثالث مثل Xbox Games Studios و Bethesda و Sega.

ستوفر خدمة Xbox Game Pass على الحواسيب الشخصية للمشتركين وصولاً غير محدود إلى أكثر من 100 لعبة من مطوري الطرف الثالث المعروفين. وقالت الشركة أيضًا أنها تعتزم إدراج ألعاب جديدة من Xbox Game Studios في اليوم الذي يتم فيه إطلاق الخدمة للاعبين. سيحصل المشتركون أيضًا على خصومات في متجر Microsoft Store على الويب تصل إلى 20 في المئة على الألعاب الجديدة المتاحة حاليًا في مكتبتها وخصم يصل إلى 10 في المئة على DLC والإضافات.

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هناك بعض التفاصيل التي لم تكشف عنها شركة مايكروسوفت في الوقت الراهن. على سبيل المثال، لم توضح الشركة ما إذا كانت خدمة Xbox Game Pass ستكلف نفس السعر على الحواسيب الشخصية. وعلاوة على ذلك، فهي لم تذكر لنا كذلك ما إذا كان إشتراك واحد يتيح للمستخدمين الوصول إلى خدمة Xbox Game Pass على الحواسيب الشخصية وأجهزة Xbox على حد سواء. ومع ذلك، نتوقع أن تكشف لنا شركة مايكروسوفت عن المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع في مؤتمر الترفيه السنوي E3 2019 المقرر عقده في الشهر المقبل.