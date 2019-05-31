أمازون تطلق الشاشة الذكية Amazon Echo Show 5 مقابل 90 دولار أمريكي

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة أمازون بإطلاق شاشة ذكية جديدة مدعومة بالمساعد الرقمي Alexa كجزء من سلسلة مكبرات الصوت الذكية Amazon Echo Series تدعى Amazon Echo Show 5. هذه الشاشة الجديدة تأتي بحجم أصغر مقارنة مع شاشة Amazon Echo Show وتكلف سعر أقل بكثير.

يحتوي جهاز Amazon Echo Show 5 الجديد على شاشة بحجم 5.5 إنش وبدقة 480×960 بكسل بنسبة عرض على إرتفاع مثالية لمشاهدة محتوى Amazon Prime Video، وكذلك المحتوى المتوفر على الخدمات الأخرى. وفي الواجهة الخلفية، يضم هذا الجهاز مكبر واحد للصوت بقوة 4W.

يحتوي جهاز Amaeon Echo Show 5 الجديد أيضًا على كاميرا بدقة 1 ميغابكسل في الواجهة الأمامية لإجراء محادثات الفيديو مع مستخدمي Amazon Echo الأخرين. وتحتوي هذه الكاميرا كذلك على مصراع يقوم بإخفاء الكاميرا فعليًا عندما لا تكون قيد الإستخدام. وبصرف النظر عن ذلك، فهذه الشاشة الذكية الجديدة تشبه تمامًا أي جهاز Amazon Echo Show آخر. يمكنك إستخدام الأوامر الصوتية للوصول إلى خدماتك وكذلك الأجهزة المنزلية الذكية المنتشرة في جميع أنحاء منزلك.





لقد تم تسعير الشاشة الذكية Amazon Echo Show 5 بنحو 90 دولار أمريكي، وستكون متاحة للشراء بلونين، وهما الأبيض والأسود.