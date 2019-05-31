شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق BBM يستعد لإغلاق خدماته نهائياً أمام مستخدميه اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة Emtek عن وقف تطبيق المحادثات BlackBerry Messenger الشهير بـ BBM نهائيا عن العمل بداية من اليوم، حيث كانت الشركة قد أوضحت خلال الشهر الماضى أنها ستغلق نسخة "المستهلكين" من التطبيق والتى فشلت فى الاستمرار وجذب المستخدمين.
وبحسب موقع engadget الأمريكى، فكانت الشركة قد أطلقت سابقاً إصدار BBM Enterprise الخاص بالمؤسسات للاستخدام الشخصى والذى سيصبح متوفراً على متجر جوجل وIOS وأجهزة الويندوز والماك.
وكانت شركة Emtek قد حصلت على حقوق تشغيل التطبيق منذ 3 سنوات لمحاولة إحياءه مرة أخرى بعد انصراف المستخدمين للتطبيقات الأخرى، ولكن كل تلك المحاولات باءت بالفشل.
وواجهت الشركة الكثير من المشاكل حيث رفعت دعوى على فيس بوك وتويتر وسناب شات لإنتهاكهم براءات الأختراع.
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