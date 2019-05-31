شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل يجعلك تويتر غبيا.. اعرف ماذا حدث للطلاب الذين استخدموا الموقع للدراسة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل استخدام تويتر فى الدراسة لا يساعد الطلاب بل يؤثر على أدائهم عند استخدامه، هذا ما تناولته دراسة جديدة تم إجرائها على الطلاب، حيث تبين من خلال الدراسة أن استخدام موقع تويتر للمناقشة قد يكون مسئولاً عن انخفاض جودة الخطاب العام ككل.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فقد وجد الباحثون أن استخدام تويتر بين الطلاب يرتبط بانخفاض في نتائج الاختبار ما بين 25 إلى 40 %، حيث يقول الخبراء إن الانخفاض كان ملحوظًا للغاية بين الطلاب المتفوقين، وأن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي قد أضعف أداءهم.

فقد تبين أن وسائل التواصل الاجتماعي ليست هي أفضل مكان لمناقشة مستنيرة، حيث درس باحثون من الجامعة الكاثوليكية للقلب في ميلانو أداء حوالي 1500 طالب يدرسون في 70 مدرسة ثانوية إيطالية خلال الفترة الدراسية 2016 إلى 2018.

Advertisements

وتم تشجيع نصف الطلاب على مناقشة وتحليل النص الذى يدرسونه على تويتر، مع وجود المحاضرين لإضافة ردودهم الخاصة وإحياء النقاش، واستخدمت نسبة 50 % المتبقية حلقات دراسية تقليدية دون استخدام تويتر.

وعانى أولئك الذين استخدموا موقع تويتر من انخفاض الأداء عندما حان الوقت للاختبارات، وقال أستاذ السياسة الاقتصادية بالجامعة جيان باولو باربيتا في مقابلة مع صحيفة واشنطن بوست "إنه أمر ضار للغاية"، مضيفا "لا يمكنني القول ما إذا كان هناك شيء ما يتغير في العقل، لكن يمكنني أن أقول أن هناك شيئًا ما يتغير بالتأكيد في السلوك والأداء".

يقول الخبراء الذين يقفون وراء الورقة إن النتائج توحي بأنه يجب علينا جميعًا الحذر أكثر من استخدام موقع تويتر لمناقشة القضايا اليومية، وتم نشر النتائج الكاملة للدراسة في ورقة عمل مقدمة من الجامعة.