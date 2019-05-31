تكنولوجيا: بركان بالى يخرج سحبا من الدخان والرماد في ثوران جديد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى ثوران جديد لبركان جبل أجونج الواقع بجزيرة بالي الإندونيسية اليوم الجمعة، اندلع البركان مما أدى إلى خروج أعمدة من الرماد والدخان لأكثر من 2000 متر (6500 قدم) في السماء.
ووفقا لما ذكره موقع "phys"، ينفجر بركان جبل أجونج على بعد حوالي 70 كيلومتراً من مركز كوتا السياحي بشكل دوري، منذ أن استعاد نشاطه عام 2017، مما أدى في بعض الأحيان إلى إيقاف الرحلات الجوية وإجبار السكان على ترك منازلهم.
وقالت الوكالة الجيولوجية الإندونيسية، إن الانفجار الأخير الذي حدث قبل ظهر يوم الجمعة بفترة وجيزة أطلق سحابة من الرماد البركاني عالياً في السماء، لكنه لم يسبب أي اضطراب في الرحلات الجوية.
ويظل جبل أجونج في ثاني أعلى مستوى للإنذار بالمخاطر، كما أن هناك منطقة محظورة طولها أربعة كيلومترات حول الحفرة.
فيما ألغيت عشرات الرحلات الجوية بعد اندلاع بركان أجونج في الصيف الماضي، بينما فر عشرات الآلاف من السكان المحليين إلى مراكز الإخلاء بعد ثوران في عام 2017.
وتقع إندونيسيا في منطقة خطر مطلة على المحيط الهادئ، فهي منطقة شاسعة من عدم الاستقرار الجيولوجي حيث يتسبب تصادم الصفائح التكتونية في حدوث زلازل متكررة ونشاط بركاني كبير.
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