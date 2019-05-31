Huawei P30 و Huawei P30 Pro يحصلان على تحديث جديد يقوم بتفعيل خاصية DC Dimming

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Huawei بتفعيل ميزة DC Dimming في الهاتفين Huawei P30 و Huawei P30 Pro عبر تحديث برمجي يجري حاليًا إصداره في الصين. هذا يعني أن الهواتف الرائدة الأحدث لشركة Huawei قررت الإنضمام إلى عدد من الهواتف المتزايدة المزودة بشاشات OLED التي تخلت عن PWM لصالح DC Dimming.

ما هو الفرق؟ بإختصار، تقوم تقنية PWM بتشغيل البكسل وإيقافه بسرعة لخفض السطوع، ومن هنا جاء إسم ” تعديل نبض العرض | Pulse Width Modulation “. هذا يؤدي إلى حدوث وميض مستمر مما يجعل بعض الناس الحساسين يعانون من الصداع. وفي الطرف الآخر، تقوم ميزة DC Dimming بتقليل التيار المُرسل إلى كل بكسل، مما يقلل من السطوع مع إبقائه شغالاً من دون وميض. ومع ذلك، ليس الأمر بهذه البساطة، لأن اللون المنبعث من شاشات OLED يميل إلى التحول في التيارات المنخفضة مما يعني أن الشركات المصنعة بحاجة إلى التعويض عن هذا وإلا فإن دقة الألوان في الشاشة ستتأثر.

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ووفقا لسجل التغييرات، فمن الممكن تفعيل ميزة DC Dimming من خلال خيار في الإعدادات. ويعمل هذا التحديث الذي يبلغ حجمه 400 ميغابايت تقريبًا أيضًا على تحسين مستشعر بصمات الأصابع المدمج في الشاشة، فضلا عن تحسين أداء وإستقرار نظام التشغيل في كلا الهاتفين. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أنه ليست هناك في الوقت الراهن أي معلومات حول ما إذا كان سيتم جلب ميزة DC Dimming إلى هواتف Huawei الرائدة السابقة أم لا.