فاطمة أيت طالب - دبي - في وقت سابق من هذا الأسبوع، قامت شركة HMD Global Oy بإرسال الدعوات لوسائل الإعلام لحضور حدث ستعقده الشركة في نيودلهي بالهند، وهو الحدث حيث من المتوقع ظهور Nokia 1 Plus و Nokia 9 PureView لأول مرة في السوق المحلي. الآن، وفقا للمصادر، فسوف يتم عقد حدث آخر في نفس الوقت في إيطاليا، مما يوحي بأننا قد نرى أجهزة جديدة تمامًا على الساحة العالمية مثل Nokia X71 أو هاتف ذكي آخر من الفئة المتوسطة أو المتدنية.
حتى الآن، لم نسمع سوى عن هاتف يعمل بالمعالج Snapdragon 429، ولكن في هذه الفترة من العام الماضي أعلنت شركة HMD Global Oy عن Nokia 5.1 و Nokia 3.1 و Nokia 2.1 في العاصمة الروسية موسكو، لذلك قد نحصل على خلفائهم بعد ستة أيام من الآن.
ظهر الهاتف Nokia 3.2 و Nokia 4.2 في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2019 الذي أقيم في أواخر شهر فبراير الماضي بمدينة برشلونة الإسبانية وهما يباعان بالفعل في جميع أنحاء العالم، مما يتركنا في إنتظار Nokia 2.2 و Nokia 5.2 أو ربما Nokia 6.2.
كانت هذه تفاصيل خبر HMD Global Oy ستكشف عن هواتف Nokia جديدة يوم الخميس المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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