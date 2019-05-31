'هواوي' تبدأ إجراءاتها الانتقامية من أمريكا

وطلبت من موظفيها الأمريكيين العاملين في مقرها الرئيسي العودة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بحسب ما ذكرته صحيفة "فاينانشال تايمز".
وبحسب الصحيفة فإنه تم إعادة الموظفين الأمريكيين الذين يعملون في مكتب الشركة في شينزين، والمختصين بمجال البحث والتطوير إلى أمريكا قبل أسبوعين.
هذا ويتهم مسؤولو الشركة الصينية الولايات المتحدة الأمريكية بأنها تقسم العالم التكنولوجي، بالإضافة لشكوك تتعلق بالتجسس وسرقة العناوين والحسابات السرية، في الوقت الذي تتخوف فيه أمريكا من التوسع التكنولوجي للصين، بحسب الشركة.
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