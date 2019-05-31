شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسريب بيانات 42 مليون مستخدم لتطبيقات المواعدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت قاعدة بيانات صينية عن 42.5 مليون سجل لمستخدمين تم تسريبها من مجموعة من تطبيقات المواعدة الشائعة، إذ تم اكتشاف قاعدة البيانات بواسطة الباحث الأمنى جيريميه فولر، الذي قال إنها ليست محمية بكلمة مرور ويبدو أن غالبية السجلات المسربة لمستخدمين أمريكيين.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن المشكلة الحقيقية تتمثل فى أن البيانات التي تم تركها مكشوفة تضمنت عناوين IP للمستخدمين وبيانات الموقع الجغرافي والعمر وأسماء المستخدمين.

ومن بين تطبيقات المواعدة التي تم سحب المعلومات منها ، Cougardating و Christiansfinder و Mingler و Fwbs و TS Dating.

واستخدم فولر سجلات أعمار المستخدمين والمواقع واسماء الحسابات لتحديدهم على التطبيقات والخدمات الأخرى والتحقق من أنها حقيقية.

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وكتب فاولر في منشور بالمدونة ينشر فيه النتائج التي توصل إليها: "كان العثور على هوية حقيقية للمستخدمين أمرًا سهلاً ولم يستغرق الأمر سوى بضع ثوانٍ للتحقق من صحتها"، مضيفا "ظهر كل اسم مستخدم تقريبًا فحصته في مواقع ومنتديات مواعدة متعددة وأماكن عامة أخرى".

وأوضح: "أكد عنوان IP والموقع الجغرافي المخزن في قاعدة البيانات، الموقع الذي وضعه المستخدم في ملفاته الشخصية الأخرى باستخدام نفس اسم المستخدم".

وحاول فاولر الاتصال بمالك قاعدة البيانات، ولكن رسائل البريد الإلكتروني والمكالمات لم يرد عليها، ونتيجة لذلك، لا تزال قاعدة البيانات على الإنترنت وغير آمنة، لكن فولر اختار الكشف عن النتائج التي توصل إليها في محاولة لتوعية المستخدم.

وبينما تمت مشاركة بعض البيانات الشخصية مثل أسماء المستخدمين والمواقع، لاحظ فولر أنه لحسن الحظ، لم تتم مشاركة معلومات تعريف شخصية، والتي تتضمن أسماء حقيقية أو أرقام ضمان اجتماعي.