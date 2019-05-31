شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه 5G وما هى الاستخدامات المتوقعة له؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر العالم ثروة تكنولوجية جديدة فى عالم شبكات الانترنت ونقل البيانات وهى تقنية إتصال 5G والتى بدأ إطلاقها بالفعل فى 6 مدن بالمملكة المتحدة، ولكن ربما يتساءل الكثيرين عن الـ 5G وكيف سيعمل؟

بدأ تطور نظام 5G عام 1980 مع اختراع الهاتف المحمول الذى سمح بنقل البيانات التماثلة عبر المكالمات الهاتفية، وتم تشغيله بنظام الديجيتال عام 1991 مع إطلاق إمكانيات 2G و SMS و MMS، ومنذ ذلك الوقت زادت القدرات والقدرة الاستيعابية لشبكة الهاتف المحمول بشكل كبير فى كل العالم حيث تمكن المستخدمين من نقل المزيد من البيانات من نقطة إلى أخرى عبر شبكة الهاتف المحمول بشكل أسرع من أى وقت مضى.





وفى عام 2020 ينتظر العالم انتشار واسع لشبكة الـ5G والتى ستكون أسرع بمقدار ألف مرة من الجيل الرابع المستخدم حاليا، وعلى الرغم من أن اطلاق الـ3G و الـ4G كان أكثر فائدة للتصفح عبر الأجهزة المحمولة إلا أن الخطوة التالية بنشر نظام الـ5G ستكون أسرع منهم بحيث تصبح انتقال البيانات فى اللحظة نفسها تقريبا وهذا يعنى أن عمليات المحمول ستكون بنفس سرعة اتصالات الانترنت القائمة على المكاتب.

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ومن المتوقع أن تكون شبكة 5G سريعة وفعالة ومن الممكن أن تبدأ نهاية الاتصالات السلكية، ومن بحلول نهاية عام 2020 يؤكد الباحثين أن 50 مليار جهاز حول العالم سيتم توصيلها بشبكة الـ5G، وعن الاستخدامات التى يتحدث عنها الباحثين والعلماء لخدمة الـ5G ..

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