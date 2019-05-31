شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بالأرقام.. مبيعات الأجهزة القابلة للارتداء خلال الربع الأول من 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث أن الشحنات العالمية من الأجهزة القابلة للارتداء وصلت إلى حوالى 49.6 مليون وحدة خلال الربع الأول من عام 2019، بزيادة 55.2% عن العام السابق، وذلك بحسب شركة الأبحاث السوقية (IDC) فى أحدث تقرير لها.

وقد جاء فى المراكز الأولى فى سوق الأجهزة التى يمكن ارتداءها وفقا لعدد الشحنات خلال هذا الربع، شركة أبل فى المرتبة الأولى، تليها Xiaomi وHuawei بنسبة 25.8 % و13.3 % و10 %من حصة السوق على التوالي.

وبحسب التقرير فقد شكلت الأجهزة القابلة للارتداء فى معصم اليد غالبية السوق بنسبة 63.2%، فى حين شهدت الأجهزة التى تلبس الأذن أسرع نمو (135.1 % على أساس سنوي) وتمثل 34.6 % من جميع الأجهزة القابلة للارتداء التى تم شحنها، فيما قال "جيتش أوبراني" مدير الأبحاث فى شركة IDC فى بيان "التخلص من مقابس سماعات الرأس وزيادة استخدام المساعدين الأذكياء داخل المنزل وخارجه كانا السبب وراء نمو الأجهزة المحمولة".

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وقد حققت ساعة Apple Watch نجاحًا كبيرًا فى الحصول على حصة كبيرة، ولكن الأهم من ذلك هو ارتفاع سعر الدولار ، حيث ارتفع متوسط سعر البيع (ASP) لهذه الساعات من 426 دولارًا فى الربع الأول من عام 2018 إلى 455 دولارًا فى الربع الأخير، حيث قال "أوبرانى" :"نظرًا للمستقبل ، ستصبح هذه الفئة ذات أهمية متزايدة حيث يستخدم صانعى المنصات والأجهزة الرئيسية الأجهزة التى تلبسها الأذن كأداة مساعدة لجذب المستهلكين إلى نظام بيئى للأجهزة التى يمكن ارتداؤها والتى تكمل الهاتف الذكى ولكنها توفر أيضًا إمكانية ترك الهاتف خلفه عند الضرورة ".

وأضاف التقرير أن XIAOMI احتلت المرتبة الثانية بسبب شعبية Mi Band، التى استحوذت على حوالى خمسة ملايين شحنة، فى حين أنهت Huawei الربع مع نمو سوقى بلغ 282.2 %، وقال IDC إن نجاح هواوى فى سوق الأجهزة المحمولة مرتبط مباشرة بنجاحها فى الهواتف الذكية حيث إن المنتجين غالباً ما يتم تجميعهما معًا.