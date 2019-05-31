شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: استعادة لقطات لكسوف الشمس من قرن ماضى باستخدام التقنيات الحديثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام المعهد البريطانى للأفلام (BFI) والجمعية الفلكية باستعادة لقطات لكسوف الشمس يعود عمرها لأكثر من قرن من الزمان، حيث تم تصوير الفيلم عام 1900 وهى أول صورة متحركة للحدث وتم تخزينه فى الأرشيفات حتى الآن.

ويذكر فى تقرير للمعهد على موقع "مترو" انه تم تصوير الفيلم بواسطة المخرج البريطانى "نيفيل ماسكيلين" خلال رحلة استكشافية قامت بها الجمعية الفلكية البريطانية إلى ولاية "كارولينا" الشمالية فى 28 مايو 1900، وكانت هذه هى المحاولة الثانية لماسكيلين لالتقاط كسوف الشمس، حيث إنه سافر عام 1898 إلى الهند لتصوير كسوف الشمس ولكن سرق منه خلال رحلة العودة إلى بلاده.

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وقال "بريونى دكسيون" منسق الأفلام فى المعهد: "الفيلم مثل السحر يجمع بين الفن والعلوم فى آن واحد، وكان كمؤرخى الأفلام الأوائل يبحثون عن هذا الفيلم لسنوات عديدة".





وأضاف: "باستخدام تقنيات القرن الحادى والعشرين استطاعنا تجديد فيلم يعود إلى القرن التاسع عشر وأراد"، كما أشار الدكتور "مايك كروز" رئيس الجمعية الفلكية الملكية: "نشعر الفخر والسعادة لأننا نرى الأحداث من ماضينا العلمى تعود إلى الحياة من جديد".