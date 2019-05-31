تكنولوجيا: بضغطة واحدة.. احذف خلفية أي صورة بكل سهولة

كثيرا ما نلتقط الصور، ونرغب في تغيير خلفياتها، سواء لعدم إعجابنا بالخلفية أو لمجرد تعديل الصور والبحث عن بعض التغيير، ويصعب على أكثرنا التعامل مع برمجيات تعديل ومعالجة الصور.. ومع ذلك، لا تقلق، فبضغطة واحدة يمكنك حذف أي خلفية لأي صورة بكل سهولة.

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ادخل على موقع removebg الذي يوفر لك هذه الأداة، ومن الصفحة الرئيسية، يمكنك رفع صورة من على جهازك عبر الضغط على “اختيار صورة” Select a photo، أو إدخال عنوان URL إذا ما كانت الصورة مرفوعة على الإنترنت.

بمجرد اختيارك للصورة، فسوف يتم تحميلها على الموقع، وسيقوم الموقع بمعالجتها، وحذف الخلفية بالفعل.

الآن، يوجد خيار تنزيل أو تحميل Download تحت صورتك التي تم إزالة خلفيتها، ويوفر الموقع إمكانية تنزيل وحفظ صورتك بدقة (613×408) بكسل مجانا، أما إذا أردت الجودة الأعلى، دقة (990×658) بكسل أو النسخة عالية الجودة HD، فعليك التسجيل بالموقع ودفع رسوم نظير الاستفادة بخدماته.