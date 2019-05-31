تكنولوجيا: قريبا هواتف أوبو OPPO Reno في الأسواق.. تقريب رقمي حتى 60 مرة ومواصفات أخرى

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تعتزم شركة “أوبو” OPPO إطلاق سلسلة هواتفها الذكية الجديدة OPPO Reno ، خلال شهر يونيو المقبل، وذلك في منافذ بيعها في دبي أولا ثم باقي البلدان العربية.

تتميز هواتف أوبوOPPO Reno 10X Zoom Edition بتقنية التقريب الرقمي حتى 60 مرة، والكاميرا ذات عدسة رئيسية عالية الوضوح بدقة 48 ميجابكسل، وعدسة مقربة بدقة 13 ميجابكسل، وأخرى ذات زاوية تصوير عريض بدقة 8 ميجابكسل.

وتتميز كاميرا الهاتف بتقنية البعد البؤري الكامل الثلاثي العدسات، وللهاتف تصميم مذهل وقدرات عالية، حث ينفرد بشاشة “أوليد” OLED البانورامية الكاملة الخالية من الحواف، ويعمل بذاكرة وصول عشوائي (رام) 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت.

ومن المرجح أن يتاح هاتف أوبو OPPO Reno باللونين الأخضر الفاتح والأسود الداكن، وأن يباع بسعر يبلغ 3,299 درهما (15 ألف جنيه مصري تقريبا).