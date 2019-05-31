إشاعة جديدة تقترح قدوم الهاتف Galaxy Note 10e مع بطارية بسعة 3400mAh

فاطمة أيت طالب - دبي - وردتنا في الفترة الماضية العديد من الشائعات حول Galaxy Note 10 القادم من شركة سامسونج، وكانت بعضها قد ذكرت بأن هذا الهاتف سيكون متوفرًا بنسختين من حيث حجم الشاشة. أما وقد قلنا ذلك، فقد ظهرت اليوم إشاعة جديدة تقول بأن النسخة الأصغر حجمًا من الهاتف Galaxy Note 10 ستضم بطارية بسعة 3400mAh.

تم التوصل إلى هذه المعلومة من قبل القائمين على موقع GalaxyClub.nl والذين حصلوا على الإسم الرمزي للبطارية والذي يتماشى مع الإسم الرمزي SM-N970 الخاص بالنسخة الصغيرة الحجم من الهاتف Galaxy Note 10 والتي من المرجح أن تصل إلى السوق تحت إسم Galaxy Note 10e.

في الشهر الماضي، تم التوصل إلى إستنتاج مشابه يفيد بأن بطارية الهاتف Galaxy Note 10 Pro ستمتاز بسعة 4500mAh مع العلم بأن الهاتف Galaxy Note 9 الحالي جاء مع بطارية بسعة 4000mAh. وتشير التقارير السابقة كذلك إلى أن الهاتف Galaxy Note 10e الأصغر حجمًا سيأتي مع شاشة بحجم 6.28 إنش، في حين سيأتي الهاتف Galaxy Note 10 Pro الأكبر حجمًا مع شاشة بحجم 6.75 إنش.

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ستحاول شركة سامسونج على الأرجح مع الهاتف Galaxy Note 10e الأصغر حجمًا الوصول إلى جمهور أوسع من خلال إصداره بسعر معقول مماثل لسعر الهاتف Galaxy S10e.

ومن أجل تعويض النقص في سعة البطارية، فمن الممكن أن تقوم شركة سامسونج بتزويد الهاتف Galaxy Note 10e الصغير الحجم بشاشة تمتاز بدقة +FullHD بدلاً من شاشة تمتاز بدقة +QuadHD. عمومًا، ينبغي أن نسمع المزيد عن سلسلة هواتف Galaxy Note 10 Series الجديدة مع إقتراب موعد الإعلان الرسمي عنها الذي سيكون على الأرجح في شهر أغسطس المقبل.