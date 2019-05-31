جوجل تغلق رسميًا تطبيق Youtube Gaming بعد ترحيل ميزاته لتطبيق اليوتيوب الأساسي

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة جوجل لأول مرة في العام الماضي أنها ستقوم بإغلاق تطبيق Youtube Gaming في العام 2019. ونظرًا إلى أن الشركة قررت نقل ميزات التطبيق، فليس من المنطقي الإحتفاظ بهذا التطبيق المستقل لفترة أطول. كانت الشركة قد ذكرت في البداية أنها ستقوم بإغلاق هذا التطبيق في شهر مارس الماضي، ولكنها قررت تأجيل ذلك إلى اليوم الموافق لـ 31 مايو.

تم إطلاق تطبيق Youtube Gaming في العام 2015 من أجل التنافس مع الشعبية المتزايدة لخدمة Twitch. كانت اليوتيوب واحدة من المنصات المفضلة لمحتوى الألعاب قبل أن تصبح خدمة Twitch شائعة، لذلك كان من المنطقي في هذه المرحلة الحصول على خدمة مستقلة.

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لقد إنخفضت شعبية Youtube Gaming منذ ذلك الحين مما أقنع شركة جوجل على أنه من الضروري عدم الحفاظ على التطبيق منفصلاً. قررت الشركة بعد ذلك ترحيل ميزات التطبيق إلى تطبيق اليوتيوب الرئيسي وتضمينها في قسم Gaming المنفصل. يمكن للمشاهدين العثور على فيديوهات الألعاب الأكثر شعبية وعمليات البث المباشرة والمحتويات الأخرى المتعلقة بالألعاب في هذا القسم الخاص.