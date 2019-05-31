هكذا سيبدو تصميم الهاتف Galaxy Note 10 من الأمام والخلف

فاطمة أيت طالب - دبي - بالأمس، تم تسريب رسم تخطيطي للكاميرا الخلفية الخاصة بالهاتف Galaxy Note 10، وعرضنا لكم صورة توضح كيف ستبدو الواجهة الخلفية لهذا الهاتف اللوحي المنتظر، ولكن ماذا عن الواجهة الأمامية للهاتف؟

حسنًا، نظرًا لأن الهاتف +Galaxy S10 يأتي مع كاميرتين في ثقب على مستوى الشاشة، فأنت تتوقع على الأرجح أن يكون لدى Galaxy Note 10 ما لا يقل عن كاميرتين في الجبهة، ولكن يبدو أنك مخطئ. كل من Galaxy Note 10 و Galaxy Note 10 Pro سيستخدمان كاميرا أمامية واحدة فقط.

تأتي هذه المعلومات من المسرب الصيني الشهير Ice Universe والذي كان وراء تسريب العديد من المعلومات الموثوقة في الماضي. وهو نفسه الشخص الذي أكد بأن الصورة أعلاه تجسد بالفعل التصميم الحقيقي للهاتف Galaxy Note 10. وبالتالي، ما تراه في الأعلى هو على الأرجح التصميم النهائي للهاتف الرائد القادم من شركة سامسونج.

تجدر الإشارة إلى أن الصورة أعلاه ليست صورة رسمية مسربة، وإنما صورة حاسوبية تم إنشاؤها من قبل المصمم Benjamin Geskin، ولكن هذه الصورة تجسد على الأرجح التصميم النهائي للهاتف Galaxy Note 10. ومرة أخرى، تم في هذه الصورة تجسيد الهاتف Galaxy Note 10 مع وحدتين عموديتين في الواجهة الخلفية، الأولى تضم الكاميرات الثلاثة الأساسية، في حين تضم الوحدة الأخرى الفلاش LED وكاميرا Time Of Flight، وربما جهاز إسقاط الضوء غير المرئي.