آبل تسجل براءة إختراع جديدة لجهاز قابل للطي، وإليك ما يمكن أن يبدو عليه

فاطمة أيت طالب - دبي - تقدمت شركة آبل مؤخرًا بطلب جديد للحصول على براءة إختراع جديدة لجهاز قابل للطي نحو الداخل على غرار الهاتف Galaxy Fold من شركة سامسونج.

في براءة إختراع آبل، يحتوي الجهاز على شاشة وطبقة واقية في الأعلى مصممة للطي أو الإنحناء على إمتداد منطقة محددة قابلة للإنحناء مثل المفصل في حالة الهاتف Galaxy Fold. ويقال بأن الطبقة الواقية ستُصنع من مادة سيراميكية مثل الزجاج أو الياقوت أو الزركونيا. وتجدر الإشارة إلى أن الشكل أدناه يوضح جهازًا قابلاً للطي يضم شاشة في الداخل تطوى على نفسها على غرار Galaxy Fold ( الشكلان 1A و 1B ). ومن غير الواضح ما نراه في الشكل 4A. يمكن أن يكون الجهاز نفسه تم طيه للمرة الثالثة، أو تصميم منفصل.

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تشير الشائعات مبدئيًا إلى أن العام 2020 هو العام الذي من المفترض أن تقوم فيه شركة آبل بإطلاق iPhone القابل للطي. وفي الوقت نفسه، حصلت شركة آبل على براءة إختراع ثانية للوحة المفاتيح الذكية Apple Smart Keyboard Folio. ويشير الشكل الذي تم عرضه إلى أن لوحة المفاتيح هذه ستحتوي على لوحة تتبع في أحد الجانبين وربما لوحة مفاتيح ومنطقة تدعم Apple Pencil في الجانب الآخر.