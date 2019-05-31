انت الان تتابع تفاصيل خبر بعد 14 عاماً.. تطبيق "بلاك بيري" الشهير يودع مستخدميه والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 31 مايو 2019 04:49 مساءً - تستعد شركة "بلاك بيري" الرائدة فى مجال التكنولوجيا، اليوم الجمعة، لإغلاق تطبيق "بي بي إم – bbm" المتميز في عالم المحادثة والمراسلة.

وقالت الشركة في وقت سابق إن قرارها الرسمي بإيقاف التطبيق بسبب "ضعف الإقبال عليه، ولجوء المستخدمين إلى تطبيقات أخرى".

وأوضحت أن التطبيق سيتوقف على جميع هواتف "بلاك بيري"، في حين سيستمر على هواتف سامسونغ وآيفون والأجهزة التي تعمل بنظام الأندورويد .

Advertisements

وسيكون بإمكان مستخدمي الهواتف الذكية استخدام التطبيق بشكل مجاني خلال السنة الأولى، وبعدها، سيتعين عليهم دفع رسوم تصل إلى 2.5 دولار في كل ستة أشهر.

وجاء قرار الإغلاق بعد نحو 14 عاماً من الخدمة ومع تراجع ملحوظ في أعداد مستخدمي التطبيق، والذي يملك شعبية كبيرة في دول الخليج العربي.

ولا يُعْرَف بالتحديد عدد مستخدمي تطبيق "بلاك بيري ماسنجر"، لكنه نال شعبية واسعة منذ إطلاقه سنة 2005، وامتاز بخاصية التشفير التي تتيح درجة عالية من الأمان.

وعانت شركة "بلاك بيري" من انصراف المستخدمين إلى تطبيقات أخرى للتراسل الفوري مثل "واتساب" و"ماسنجر" و"تلغرام"، وقررت ألَّا تمضي قدماً في محاولات دعم المنصة.