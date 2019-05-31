شبورة وانخفاض حرارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس عيد الفطر

القاهرة- أ ش أ:

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن فترة عيد الفطر المبارك بين يومي الاثنين 3 يونيو حتى الخميس 6 يونيو يسودها طقس معتدل.

وأوضح بيان أصدرته الهيئة أمس الخميس، أنه من المتوقع أن تكون درجات الحرارة خلال فترة عيد الفطر حول معدلاتها الطبيعية لهذا الوقت من العام ليسود طقس معتدل على كل المدن الساحلية المطله على البحر المتوسط، ويكون حارا على محافظات الوجه البحرى والقاهره حتى مدن ومحافظات القناة، شديد الحرارة على جنوب الصعيد خلال ساعات النهار ويكون لطيفًا ليلا على جميع الأنحاء.

ولفت البيان إلى أنه من المتوقع أن...