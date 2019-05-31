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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قبل ما يحسدوه.. إيلون ماسك: 2018 عادت على بالسلب فى تسلا ودفعت نفقات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشر مؤخرا تقرير عن دخل إيلون ماسك الرئيس التنفيذى لشركة تسلا، والذى جاء فيه أنه الأعلى بين غيره من الرؤساء التنفيذين، حيث تقاضى مبلغ للعام الماضى يساوى ما حصل عليه 65 منهم معا، بما يبلغ 2.3 مليار دولار.
ولكن اعترضت شركة تسلا على ذلك لصحيفة "business insider"، مؤكدين أن إيلون حصل فعليا على 0 دولارًا كتعويض إجمالي من تسلا على مجهوده في عام 2018.
أما إيلون ماسك، فقد رد على كل ذلك بعدة تغريدات على موقع التواصل تويتر، وجاء فى أول "تويتة": لقد دفعت معظم نفقاتي المتعلقة بتسلا أيضًا، وكان صافى شركة تسلا العام الماضي سلبيا بالنسبة لي".
وأضاف فى "تويتة" أخرى: "لقد وصلت حملة إثارة الخوف وعدم اليقين والشك التي يدفعها أولئك المراهنون ضد تسلا إلى آفاق جديدة".
رد إيلون
التقرير الذى تم نشره
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