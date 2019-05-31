شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تفوز ببراءة اختراع لشاشة قابلة للطى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فازت شركة أبل ببراءة اختراع لشاشة قابلة للطى يمكن استخدامها على أجهزة آيفون وغيرها من الأجهزة،وذكر تقرير أن براءة الاختراع، الممنوحة من مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكى، تصف جهازًا إلكترونيًا به شاشة وغطاء مرن أو قابل للانحناء.

وبحسب موقع TOI الهندى، تم تقديم الطلب فى يناير 2018 وهو من بين سلسلة من طلبات براءات الاختراع التى قدمتها شركة آبل حول فكرة الشاشة القابلة للطى، وكانت أبل قدمت فى الماضى أيضًا براءات اختراع لشاشة عرض مرنة تحتوى على مستشعرات تعمل باللمس وأجزاء تفتح وتغلق مثل كتاب، بالإضافة إلى جهاز أيفون مرن يمكن طيه إلى نصفين.

وفى وقت مبكر من عام 2018، نجح صانع أيفون فى الحصول على براءة اختراع لهاتفه القابل للطى والذى ركز على مفصل مرن فى المنتصف، وفى فبراير 2019، قدمت أبل مخططًا لهاتف ذكى قابل للانحناء يصف شاشة بها مفصلات يمكن طيها إلى النصف أو الثلث، ويمكن استخدام الشاشة فى أى شيء من الهواتف والأجهزة اللوحية إلى أجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة المحمولة وحتى الملحقات المحمولة.

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لكن التقرير قال إن العديد من الشركات، بما فيها شركة أبل، غالباً ما تكون أفكار براءات الاختراع مجرد أفكار ولن تأتى ثمارها أبداً.

وفى حين أن Samsung وHuawei قد عرضتا بالفعل شاشتهما القابلة للطى فى حدث MWC الذى عقد فى وقت سابق من هذا العام فى برشلونة، فمن المتوقع أن تصدر أبل جهازها القابل للانحناء بحلول عام 2021.