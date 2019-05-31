تكنولوجيا: قريبا من “أسوس” أول شاشة محمولة في العالم تكفي 3 ساعات من اللعب

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أعلنت شركة “أسوس” Asus، التي تعتبر واحدة من أكبر 3 مودرين للأجهزة المحمولة على مستوى العالم، عن شاشتين محمولتين، يمكن استخدامهما مع أي من الأجهزة المحمولة الأخرى، وذلك خلال مشاركتها في معرض كمبيوتكس Computex 2019 المقام في العاصمة التايوانية.

وفي بيان حول مواصفات الشاشتين الجديدتين، قالت “أسوس” أن قياس الشاشة الأولى 15.6 بوصة، “زنسكرين تتش” ZenScreen Touch، بدقة (1080×1920) بكسل، صممت لاستخدامها مع الهواتف الذكية والحواسيب المحمولة.

وتهدف شاشة “زنسكرين تتش” إلى التركيز على زيادة الإنتاج لتطبيقات الهواتف الذكية مع واجهتها الخاصة، وهي تعمل ببطارية بسعة 7,800 مللي أمبير ساعة، ولديها غطاء حماية.

أما الشاشة الثانية، “آر أو جي ستريكس إكس جي17” ROG Strix XG17، فتصدر بدقة عرض (1080×1920) بكسل، قياس 17.3 بوصة، وتعلم ببطارية 7,800 مللي أمبير الساعة.

ولم تعلن الشركة عن سعر الشاشتين إلى الآن، ومن المرجح طرحهما يونيو المقبل، كما أكدت أنها تكفي لمدة 3 ساعات من اللعب المتواصل.